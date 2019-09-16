Недалеко от Киева столкнулись легковой и грузовой автомобили, есть жертвы

В Киевской области недалеко от столицы произошла дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием легкового и грузового автомобилей со смертельным исходом. Об этом передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 15 сентября вблизи пгт Макаров результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четверо людей.

"Для деблокации тел погибших привлечено 8 человек личного состава и две единицы техники ГСЧС", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Черновцах в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Правоохранители установили, что водитель автомобиля Fiat Doblo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковушкой ВАЗ-2106.

Ранее в поселке Брюховичи (Львовская область) в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще один человек пострадал.

Кроме того, в Ивано-Франковской области на автодороге "Мукачево-Львов" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля, в результате чего погибли 2 человека.