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Неподалік Києва зіткнулися легковий та вантажний автомобілі, є жертви

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 00:29
Неподалік Києва зіткнулися легковий та вантажний автомобілі, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Щонайменше четверо людей загинули

У Київській області неподалік столиці сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю легкового та вантажного автомобілів зі смертельними наслідками. Про це передає прес-центр Держслужби із надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 15 вересня поблизу смт Макарів внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули четверо людей.

"Для деблокації тіл загиблих залучено 8 чоловік особового складу та дві одиниці техніки ДСНС", - зазначили в прес-службі.

Смертельное Дтп на Житомирской трассе, в сторону Киева(30км до Киева), село Калиновка, шкода догнала фуру, минимум 4 трупа накрыты.

Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 15 вересня 2019 р.

Нагадаємо, у Чернівцях внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів загинули дві людини. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Fiat Doblo не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковиком ВАЗ-2106.

Раніше у селищі Брюховичі (Львівська область) в результаті зіткнення двох автомобілей загинула одна людина, ще одна людина постраждала.

Крім того, в Івано-Франківській області на автодорозі "Мукачево-Львів" сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та автомобіля, в результаті чого загинули 2 людини.

На автодорозі Київ-Чоп в ДТП загинула людина В Чернівцях унаслідок лобового зіткнення двух авто загинуло подружжя
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