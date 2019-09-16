Неподалік Києва зіткнулися легковий та вантажний автомобілі, є жертви

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Щонайменше четверо людей загинули

У Київській області неподалік столиці сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю легкового та вантажного автомобілів зі смертельними наслідками. Про це передає прес-центр Держслужби із надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 15 вересня поблизу смт Макарів внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули четверо людей.

"Для деблокації тіл загиблих залучено 8 чоловік особового складу та дві одиниці техніки ДСНС", - зазначили в прес-службі.

Смертельное Дтп на Житомирской трассе, в сторону Киева(30км до Киева), село Калиновка, шкода догнала фуру, минимум 4 трупа накрыты. Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 15 вересня 2019 р.

Нагадаємо, у Чернівцях внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів загинули дві людини. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Fiat Doblo не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковиком ВАЗ-2106.

Раніше у селищі Брюховичі (Львівська область) в результаті зіткнення двох автомобілей загинула одна людина, ще одна людина постраждала.

Крім того, в Івано-Франківській області на автодорозі "Мукачево-Львів" сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та автомобіля, в результаті чого загинули 2 людини.