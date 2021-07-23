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Недалеко от Белого дома в США мужчина открыл огонь: люди бросились в укрытие

Автор: Наталья Скороход

В США в престижном районе Вашингтона (округ Колумбия) возле ресторана мужчина открыл огонь. Это произошло примерно в 1,5 км от Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Le Diplomate

ведущий CNN Джим Акоста. Он отметил, что из-за перестрелок в США люди чувствуют себя в постоянной опасности.

27-летний Джесс Дэвидсон также оказалась свидетелем стрельбы. По ее словам, она боялась, что станет жертвой.

Дэвидсон.

Издание отмечает, что ежегодно в США от огнестрельных ранений умирает около 35 000 тысяч человек, или 100 человек в день. При этом огнестрельные нападения в США растут не только в Вашингтоне, но и во многих других городах. В 2021 году было зарегистрировано 471 преступлений с использованием огнестрельного оружия.

Напомним, в Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за преступлений с использованием огнестрельного оружия. Власти подписали соответствующий указ.

Ранее сообщалось, что в США мужчина открыл огонь. В результате один человек был убит и несколько ранены.

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Стрельба