Недалеко от Белого дома в США мужчина открыл огонь: люди бросились в укрытие

В США в престижном районе Вашингтона (округ Колумбия) возле ресторана мужчина открыл огонь. Это произошло примерно в 1,5 км от Белого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Le Diplomate
ведущий CNN Джим Акоста. Он отметил, что из-за перестрелок в США люди чувствуют себя в постоянной опасности.
27-летний Джесс Дэвидсон также оказалась свидетелем стрельбы. По ее словам, она боялась, что станет жертвой.
Дэвидсон.
Издание отмечает, что ежегодно в США от огнестрельных ранений умирает около 35 000 тысяч человек, или 100 человек в день. При этом огнестрельные нападения в США растут не только в Вашингтоне, но и во многих других городах. В 2021 году было зарегистрировано 471 преступлений с использованием огнестрельного оружия.
Напомним, в Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за преступлений с использованием огнестрельного оружия. Власти подписали соответствующий указ.
Ранее сообщалось, что в США мужчина открыл огонь. В результате один человек был убит и несколько ранены.