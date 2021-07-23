Недалеко от Белого дома в США мужчина открыл огонь: люди бросились в укрытие

Le Diplomate

ведущий CNN Джим Акоста. Он отметил, что из-за перестрелок в США люди чувствуют себя в постоянной опасности.

27-летний Джесс Дэвидсон также оказалась свидетелем стрельбы. По ее словам, она боялась, что станет жертвой.

Дэвидсон.

Издание отмечает, что ежегодно в США от огнестрельных ранений умирает около 35 000 тысяч человек, или 100 человек в день. При этом огнестрельные нападения в США растут не только в Вашингтоне, но и во многих других городах. В 2021 году было зарегистрировано 471 преступлений с использованием огнестрельного оружия.