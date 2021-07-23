Недалеко від Білого дому в США чоловік відкрив вогонь: люди кинулися в укриття

У США у престижному районі Вашингтона (округ Колумбія) біля ресторану чоловік відкрив вогонь. Це сталося приблизно в 1,5 км від Білого дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Le Diplomate
ведучий CNN Джим Акоста. Він зазначив, що через перестрілки в США люди відчувають себе в постійній небезпеці.
27-річний Джесс Девідсон також виявилася свідком стрілянини. За її словами, вона боялася, що стане жертвою.
Девідсон.
Видання зазначає, що щорічно в США від вогнепальних поранень помирає близько 35 000 тисяч осіб, або 100 осіб на день. При цьому вогнепальні напади в США зростають не тільки у Вашингтоні, але і в багатьох інших містах. У 2021 році було зареєстровано 471 злочинів з використанням вогнепальної зброї.
Нагадаємо, в Нью-Йорку ввели режим НС через злочини з використанням вогнепальної зброї. Влада підписала відповідний указ.
Раніше повідомлялося, що у США чоловік відкрив вогонь. В результаті одна людина була вбита і кілька поранені.