Недалеко від Білого дому в США чоловік відкрив вогонь: люди кинулися в укриття

Le Diplomate

ведучий CNN Джим Акоста. Він зазначив, що через перестрілки в США люди відчувають себе в постійній небезпеці.

27-річний Джесс Девідсон також виявилася свідком стрілянини. За її словами, вона боялася, що стане жертвою.

Девідсон.

Видання зазначає, що щорічно в США від вогнепальних поранень помирає близько 35 000 тисяч осіб, або 100 осіб на день. При цьому вогнепальні напади в США зростають не тільки у Вашингтоні, але і в багатьох інших містах. У 2021 році було зареєстровано 471 злочинів з використанням вогнепальної зброї.