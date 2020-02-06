Нечего сейчас ответить: Зеленский прокомментировал испытательный срок Авакова

Фото: Арсен Аваков и Владимир Зеленский (mvs.gov.ua)

Зеленский предлагает еще подождать в вопросе отставки Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский пока не может сказать, завершился ли испытательный срок для министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом он заявил в Раде, передает "Радио Свобода".

В частности, Зеленский не смог ответить, завершился ли испытательный срок для Авакова.

"Я не знаю, нечего вам сейчас ответить… Вы знаете, очень много вещей, резонансных дел, которые сейчас есть в обществе. Мы ждем результат… И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела, поэтому давайте подождем", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина заявил, что если дело об убийстве журналиста Павла Шеремета развалится, это станет поводом для увольнения Авакова. Он также отметил, что испытательный срок Авакова не закончен и к его деятельности на сегодня очень пристальное внимание.

До этого премьер-министр Алексей Гончарук заявил интервью РБК-Украина, что у нынешнего правительства в отношении министра внутренних дел Авакова есть совместный план работы. Он также подчеркнул, что в координации с МВД Украины готовится несколько новых проектов.