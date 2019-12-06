Гончарук о работе с Аваковым: у нас есть общий план

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

План о работе с Аваковым согласован с правительством

У нынешнего правительства в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова есть совместный план работы. Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, в Кабинете министров премьер не управляет отдельными министерствами или органами.

"С Арсеном Аваковым у меня рабочие отношения. У нас есть совместный план, который согласован в целом правительством", - отметил Гончарук.

Он также подчеркнул, что в координации с МВД Украины готовится несколько новых проектов.

"Поэтому я рассматриваю сотрудничество с министром Аваковым через призму конкретных дел и проектов. Там, где у нас цели совпадают, мы сотрудничаем", - добавил Гончарук.

Напомним, в октябре в ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский назвал условие увольнения Авакова, а также отметил, что он на испытательном сроке.

"По поводу Авакова. Я ничего ему не должен. Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД", - заявил президент и отметил, что уволит его, если МВД не добьется значительных результатов.

Отметим, в конце октября Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку из-за дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.