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Нічого зараз відповісти: Зеленський прокоментував випробувальний термін Авакова

Новини » Політика     06.02.2020 - 13:51
Нічого зараз відповісти: Зеленський прокоментував випробувальний термін Авакова
Фото: Арсен Аваков і Володимир Зеленський (mvs.gov.ua)

Зеленський пропонує ще зачекати в питанні відставки Авакова

Президент України Володимир Зеленський поки не може сказати, чи завершився випробувальний термін для міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це він заявив у коментарі "Радіо Свобода".

Зокрема, Зеленський не зміг відповісти, чи завершився випробувальний термін для Авакова.

"Я не знаю, нічого вам зараз відповісти... Ви знаєте, дуже багато речей, резонансних справ, які зараз є в суспільстві. Ми чекаємо на результат... І Шеремет, і Гандзюк, і інші такі дуже гучні кримінальні справи, тому давайте почекаємо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше голова комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що якщо справа про вбивство журналіста Павла Шеремета розвалиться, це стане приводом для звільнення Авакова. Він також зазначив, що випробувальний термін Авакова не закінчений і до його діяльності на сьогодні дуже пильну увагу.

До цього прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що у нинішнього уряду щодо міністра внутрішніх справ Авакова є спільний план роботи. Він також підкреслив, що в координації з МВС України готується кілька нових проектів.

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Новини України Володимир ЗеленськийзвільненняАрсен Аваков
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