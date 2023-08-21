ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Небратні народи": українці дали оцінку відносинам з росіянами

Україна, Понеділок 21 серпня 2023 15:22
UA EN RU
"Небратні народи": українці дали оцінку відносинам з росіянами Фото: Українці не вважають росіян братнім народом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Гібридна" та повномасштабна війни Росії проти України дискредитували міфологему "братерства" російського та українського народів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Респондентам пропонувалося зробити вибір із трьох суджень - "українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами", "українці і росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є" та "українці і росіяни ніколи не були братніми народами".

&quot;Небратні народи&quot;: українці дали оцінку відносинам з росіянами

З першим судженням ("українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами") у 2017 році погодилися близько чверті (27%) опитаних, у 2023 році її поділяли лише 4%.

Частка тих, хто вважає, що українці і росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є, з 2017 року статистично значуще не змінилася (відповідно 50% і 48%).

Але істотно зросла частка тих, хто дотримується думки, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами (з 16% до 43%).

Опитування проводилося Центром Разумкова з 23 по 31 травня 2023 року по всій Україні окрім окупованих Росією територій серед 2020 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, опитування після початку війни демонструють значене погіршення ставлення українців до жителів Росії та Білорусі. До росіян у 2022 році негативно ставилися 81% опитаних, 14% - нейтрально, тільки 3% - позитивно.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Чи зростуть ціни на бензин до 60 гривень: експерт дав прогноз на осінь
Чи зростуть ціни на бензин до 60 гривень: експерт дав прогноз на осінь
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті