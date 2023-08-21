"Небратские народы": украинцы дали оценку отношениям с русскими

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Респондентам предлагалось сделать выбор из трех суждений - "украинцы и русские всегда были и остаются братскими народами", "украинцы и русские раньше были братскими народами, но уже таковыми не являются" и "украинцы и русские никогда не были братскими народами".

С первым суждением ("украинцы и русские всегда были и остаются братскими народами") в 2017 году согласились около четверти (27%) опрошенных, в 2023 году ее делили только 4%.

Часть тех, кто считает, что украинцы и русские раньше были братскими народами, но уже таковыми не являются, с 2017 года статистически значимо не изменилась (соответственно 50% и 48%).

Но существенно возросла доля придерживающихся мнения, что украинцы и русские никогда не были братскими народами (с 16% до 43%).

Опрос проводился Центром Разумкова с 23 по 31 мая 2023 года по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий, среди 2020 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.