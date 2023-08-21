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"Небратские народы": украинцы дали оценку отношениям с русскими

Украина, Понедельник 21 августа 2023 15:22
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"Небратские народы": украинцы дали оценку отношениям с русскими Фото: Украинцы не считают русских братским народом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Гибридная" и полномасштабная войны России против Украины дискредитировали мифологему "братства" русского и украинского народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Респондентам предлагалось сделать выбор из трех суждений - "украинцы и русские всегда были и остаются братскими народами", "украинцы и русские раньше были братскими народами, но уже таковыми не являются" и "украинцы и русские никогда не были братскими народами".

&quot;Небратские народы&quot;: украинцы дали оценку отношениям с русскими

С первым суждением ("украинцы и русские всегда были и остаются братскими народами") в 2017 году согласились около четверти (27%) опрошенных, в 2023 году ее делили только 4%.

Часть тех, кто считает, что украинцы и русские раньше были братскими народами, но уже таковыми не являются, с 2017 года статистически значимо не изменилась (соответственно 50% и 48%).

Но существенно возросла доля придерживающихся мнения, что украинцы и русские никогда не были братскими народами (с 16% до 43%).

Опрос проводился Центром Разумкова с 23 по 31 мая 2023 года по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий, среди 2020 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, опросы после начала войны демонстрируют ухудшение отношения украинцев к жителям России и Беларуси. К русским в 2022 году негативно относились 81% опрошенных, 14% - нейтрально, только 3% - положительно.

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