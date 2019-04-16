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Небоскреб в Мадриде эвакуируют из-за угрозы взрыва


Речь идет об одном из самых высоких зданий в Испании

Испанская полиция проводит эвакуацию людей из мадридского небоскреба "Торре Эспасио" в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва бомбы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на EL PAІS.

На месте сейчас работает полиция.  Отметим, высота "Торре Эспасио" составляет 230 метров и 56 этажей. Это четвертое по высоте здание в Мадриде, в нем располагаются посольства Великобритании, Канады и Австралии.

Напомнив, вчера в Париже горел Собор Богоматери. В результате возгорания здание серьезно пострадало, в частности обрушены шпиль и крыша, повреждено внутреннее убранство собора. 

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни. 

Добавим, на восстановление пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро. Семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering, которым принадлежит аукционной дом Christie's, а также бренды модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent.

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