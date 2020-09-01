Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар поднялся до уровня 27,60 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,59 гривен за доллар, курс в покупке до 27,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 33,01 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,5700 - 27,5900 грн/доллар, евро 32,9957 - 33,0197 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3745 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5700 27,5900 EUR/UAH 32,9957 33,0197 RUB/UAH 0,3741 0,3745

Отметим, торги по доллару на межбанке 31 августа 2020 года закрылись в диапазоне: 27,5400 - 27,5700 грн/доллар, евро 32,8414 - 32,8772 грн/евро, российский рубль 0,3709 - 00,3715 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,56 гривен за доллар. Курс на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

По прогнозу аналитик группы ICU, на валютном рынке на этой неделе не ожидается особых изменений. Курс гривны будет колебаться снова недалеко от уровня 27,5 грн/доллар.

Как отметил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин, в августе 2020 года стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка. Благодаря этому Национальный банк возобновил выкуп избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке.