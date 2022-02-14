Небольшой дождь на Закарпатье и без осадков на остальной территории: погода на завтра
Во вторник, 15 февраля, в Украине осадки не ожидаются, за исключением Закарпатской области. При этом сохранятся температурные качели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды во всех областях
В течение 15 февраля на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Небольшой дождь пройдет днем в Закарпатской области, а в Карпатах - мокрый снег.
На северо-западе и Прикарпатье ночью и утром на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -2 до -12, днем - от +5 до +10 градусов.
Температура воздуха 15 февраля по регионам:
- на западе днем от +5 до +9, ночью от -2 до -5;
- на севере днем от +2 до +5, ночью от -5 до -8;
- на востоке днем от +5 до +7, ночью от -7 до -12;
- на юге днем от +6 до +10, ночью от -1 до -5;
- в центре днем от +4 до +7, ночью от -3 до -6.
Фото: погода в Украине 15 февраля (meteo.gov.ua)
Прогноз погоды в Киеве
В Киеве в течение 15 февраля переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -4 до -6 градусов, днем - от +4 до +6.
Фото: погода в Киеве 15 февраля (meteo.gov.ua)