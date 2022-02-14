Небольшой дождь на Закарпатье и без осадков на остальной территории: погода на завтра

Во вторник, 15 февраля, в Украине осадки не ожидаются, за исключением Закарпатской области. При этом сохранятся температурные качели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Прогноз погоды во всех областях

В течение 15 февраля на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Небольшой дождь пройдет днем в Закарпатской области, а в Карпатах - мокрый снег.

На северо-западе и Прикарпатье ночью и утром на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -2 до -12, днем - от +5 до +10 градусов.

Температура воздуха 15 февраля по регионам:

на западе днем от +5 до +9, ночью от -2 до -5;

на севере днем от +2 до +5, ночью от -5 до -8;

на востоке днем от +5 до +7, ночью от -7 до -12;

на юге днем от +6 до +10, ночью от -1 до -5;

в центре днем от +4 до +7, ночью от -3 до -6.

Фото: погода в Украине 15 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве в течение 15 февраля переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -4 до -6 градусов, днем - от +4 до +6.

Фото: погода в Киеве 15 февраля (meteo.gov.ua)