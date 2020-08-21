Небольшое снижение: что происходит с курсом доллара 21 августа

В обменных пунктах Украины 21 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,54 гривен за доллар. Курс евро снизился на 13 копеек до 32,58 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,27 (27,32 - 20 августа), продажи - 27,54 (27,63 - 20 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,11 (32,22 - 20 августа), продажи - 32,58 (32,71 - 20 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,45 - 20 августа), продажи 3,82 (3,82 - 20 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,40 гривен за доллар, курс в покупке до 27,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,61 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 августа справочный курс на уровне 27,38 грн/доллар, снизив его по сравнению с 20 августа (27,49 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,35 - 27,55 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и выше 29 гривен курс не поднимется.