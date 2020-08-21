Невелике зниження: що відбувається з курсом долара 21 серпня

В обмінних пунктах України 21 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,54 гривень за долар. Курс євро знизився на 13 копійок до 32,58 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,27 (27,32 - 20 серпня), продажу - 27,54 (27,63 - 20 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,11 (32,22 - 20 серпня), продажу - 32,58 (32,71 - 20 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,45 - 20 серпня), продажу 3,82 (3,82 - 20 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,40 гривень за долар, курс купівлі до 27,37 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 32,61 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 серпня довідковий курс на рівні 27,38 грн/долар, знизивши його порівняно з 20 серпня (27,49 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,35 - 27,55 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що курс долара до кінця 2020 року буде коливатися в районі 27-28 грн/долар і вище 29 гривень курс не підніметься.