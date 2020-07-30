Небольшое снижение: что происходит с курсом доллара 30 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 27,74 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,55 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,51 (27,58 - 29 июля), продажи - 27,74 (27,81 - 29 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,02 - 29 июля), продажи - 32,55 (32,59 - 29 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,50 (3,50 - 29 июля), продажи 3,90 (3,90 - 29 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 27,00 гривен за доллар, курс в покупке до 27,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,55 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 30 июля справочный курс на уровне 27,69 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 29 июля (27,69 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,55 - 27,75 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Отметим, Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы", согласно которому обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против искусственной девальвации гривны, отметив, что курс регулируется рынком.