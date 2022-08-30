Небольшое похолодание и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 30 августа, часть областей накроют дожди с грозами. В некоторых регионах Украины ожидается небольшой спад температур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня грозы прогнозируются в Николаевской, Одесской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской областях, а также на Прикарпатье. В некоторых районах возможны шквалы.
На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. В северных и западных регионах жара спадет.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня будет сухо. Ветер северо-западный с порывами до 8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +26 +28 градусов.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на осенние месяцы.
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