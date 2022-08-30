Невелике похолодання та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 30 серпня, частину областей накриють дощі з грозами. У деяких регіонах України очікується невеликий спад температур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні грози прогнозуються у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській областях, а також на Прикарпатті. У деяких районах можливі шквали.
На решті території сухо з мінливою хмарністю. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. У північних та західних регіонах спека спаде.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні буде сухо. Вітер північно-західний з поривами до 8 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +26 +28 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на осінні місяці.
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