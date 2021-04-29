Небольшие гостиницы смогут получить новый статус: Рада одобрила закон

В Украине небольшие заведения, которые предоставляют гостиничные услуги , получат новый статус. Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2673.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Небольшие гостиницы смогут называться отелями.

По нынешнему законодательству гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица. Благодаря этому закону небольшие гостиницы станут полноправными участниками гостиничного рынка.

Согласно документу, отель - это средство временного размещения, состоящее из шести и более номеров и в котором субъект хозяйствования предоставляет гостиничные услуги. Виды отелей определяет Кабинет министров.

Категория отеля устанавливается на пять лет.

Запрещается предоставлять услуги по временному размещению без наличия свидетельства об установлении соответствующей категории отеля.