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Небольшие гостиницы смогут получить новый статус: Рада одобрила закон

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 17:58
Небольшие гостиницы смогут получить новый статус: Рада одобрила закон Фото: Рада одобрила закон, который предоставит новый статус гостиницам (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине небольшие заведения, которые предоставляют гостиничные услуги, получат новый статус. Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2673.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Небольшие гостиницы смогут называться отелями.

По нынешнему законодательству гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица. Благодаря этому закону небольшие гостиницы станут полноправными участниками гостиничного рынка.

Согласно документу, отель - это средство временного размещения, состоящее из шести и более номеров и в котором субъект хозяйствования предоставляет гостиничные услуги. Виды отелей определяет Кабинет министров.

Категория отеля устанавливается на пять лет.

Запрещается предоставлять услуги по временному размещению без наличия свидетельства об установлении соответствующей категории отеля.

Как писало РБК-Украина, этот закон Рада приняла за основу в начале сентября 2020 года.

Напомним, 14 июля прошлого года ВР легализовала игорный бизнес: нардепы приняли во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д, который позволяет размещать залы с игровыми автоматами в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

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