Невеликі готелі зможуть отримати новий статус: Рада схвалила закон

В Україні невеликі заклади, які надають готельні послуги , отримають новий статус. Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2673.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Невеликі готелі зможуть називатися готелями.

За нинішнім законодавством готельні послуги можуть надавати тільки юридичні особи. Завдяки цьому закону невеликі готелі стануть повноправними учасниками готельного ринку.

Згідно з документом, готель - це засіб тимчасового розміщення, що складається з шести і більше номерів та в якому суб’єкт господарювання надає готельні послуги. Види готелів визначає Кабінет міністрів.

Категорія готелю встановлюється на п'ять років.

Забороняється надавати послуги з тимчасового розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії готелю.