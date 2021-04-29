ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Невеликі готелі зможуть отримати новий статус: Рада схвалила закон

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 17:58
Невеликі готелі зможуть отримати новий статус: Рада схвалила закон Фото: Рада схвалила закон, який надасть новий статус невеличким готелям (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні невеликі заклади, які надають готельні послуги, отримають новий статус. Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2673.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Невеликі готелі зможуть називатися готелями.

За нинішнім законодавством готельні послуги можуть надавати тільки юридичні особи. Завдяки цьому закону невеликі готелі стануть повноправними учасниками готельного ринку.

Згідно з документом, готель - це засіб тимчасового розміщення, що складається з шести і більше номерів та в якому суб’єкт господарювання надає готельні послуги. Види готелів визначає Кабінет міністрів.

Категорія готелю встановлюється на п'ять років.

Забороняється надавати послуги з тимчасового розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії готелю.

Як писало РБК-Україна, цей закон Рада схвалила за основу на початку вересня 2020 року.

Нагадаємо, 14 липня минулого року ВР легалізувала гральний бізнес: нардепи схвалили в другому читанні відповідний законопроект №2285-д, який дозволяє розміщувати зали з ігровими автоматами в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика отель Верховна Рада
NEWS
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
DAILY
Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"