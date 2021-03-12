В Украине небольшие гостиницы смогут получить новый статус: комитет поддержал закон

В Украине небольшие заведения, которые предоставляют гостиничные услуги , могут получить новый статус. Верховной раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект №2673.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Согласно документу, небольшие гостиницы смогут называться отелями.

"Комитет решил рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона №2673. Целью законопроекта является создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры и сферы туризма путем расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг", - указано в сообщении.

Отметим, что по нынешнему законодательству гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица.

В случае принятия документа небольшие гостиницы станут полноправными участниками гостиничного рынка.