В Украине небольшие гостиницы смогут получить новый статус: комитет поддержал закон
В Украине небольшие заведения, которые предоставляют гостиничные услуги, могут получить новый статус. Верховной раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект №2673.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Согласно документу, небольшие гостиницы смогут называться отелями.
"Комитет решил рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона №2673. Целью законопроекта является создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры и сферы туризма путем расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг", - указано в сообщении.
Отметим, что по нынешнему законодательству гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица.
В случае принятия документа небольшие гостиницы станут полноправными участниками гостиничного рынка.
Как писало РБК-Украина, этот закон Рада одобрила за основу в начале сентября 2020 года.
Напомним, 14 июля ВР легализовала игорный бизнес: нардепы одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д, который разрешает размещать залы с игровыми автоматами в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.