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"Небо вкрите російськими ракетами": у Авдіївці оголосили евакуацію

Фото: З Авдіївки евакуюють людей (Getty images)
Автор: РБК-Україна

Через постійні російські обстріли із Авдіївки, Донецької області ологосили евакуацію населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша.

Віталій Барабаш зазначив, що прийнято рішення евакуювати комунальників з Авдіївки, які попри постійні обстріли військових РФ підтримували чистоту та життєдіяльність міста.

"Шкода це визнавати, та Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або … на геть зруйновану рашистами Мар’їнку. Тож зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки", - повідомив Барабаш.

Гаряча лінія евакуаційної групи "Білий Янгол" на Авдіївському напрямку – 066 56 19 102.

Також можна звертатись до Авдіївського УСЗН за номером: 095 600 40 26.

Раніше ми повідомляли, що росіяни завдали авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці.

Нагадаємо, Українські військові відбили понад 50 ворожих атак у Донецькій області.

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АвдіївкаевакуаціяВійна Росії проти України