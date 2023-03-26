"Небо вкрите російськими ракетами": у Авдіївці оголосили евакуацію

Віталій Барабаш зазначив, що прийнято рішення евакуювати комунальників з Авдіївки, які попри постійні обстріли військових РФ підтримували чистоту та життєдіяльність міста.

"Шкода це визнавати, та Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або … на геть зруйновану рашистами Мар’їнку. Тож зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки", - повідомив Барабаш.

Гаряча лінія евакуаційної групи "Білий Янгол" на Авдіївському напрямку – 066 56 19 102.

Також можна звертатись до Авдіївського УСЗН за номером: 095 600 40 26.