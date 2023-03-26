"Небо укрыто российскими ракетами": в Авдеевке объявили эвакуацию

Виталий Барабаш отметил, что принято решение эвакуировать коммунальщиков из Авдеевки, которые, несмотря на постоянные обстрелы военных РФ, поддерживали чистоту и жизнедеятельность города.

"Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или… на совершенно разрушенную решистками Марьинку. Поэтому сейчас не прошу, настоятельно рекомендую ехать из Авдеевки", - сообщил Барабаш.

Горячая линия эвакуационной группы «Белый Ангел» на Авдеевском направлении – 066 56 19 102.

Также можно обращаться к Авдиевскому УСЗН по номеру: 095 600 40 26.