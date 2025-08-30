UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Небо буде мирним: Зеленський привітав українців з Днем авіації

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем авіації та запевнив, що українське небо обов'язково буде мирним і безпечним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"День авіації. День тих, для кого небо стало роботою, мрією та справжнім покликанням. Військові й цивільні. Пілоти, екіпажі, інженери, конструктори, диспетчери, техніки – усі ви робите величезну справу для України. Наше небо під вашим захистом", - зазначив Зеленський.

Він також подякував усім, хто працює заради нашої безпеки, заради сили України в небі. Усім, хто розвиває нашу авіацію.

"Ми обов’язково зробимо все, щоб українське небо було мирним і безпечним", - додав глава держави.

Що відомо про День авіації

День авіації - це професійне свято військових і цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і транспорту України, яке відзначають щорічно в останню суботу серпня.

Свято встановлено в Україні "…на підтримку ініціативи авіаторів Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Національної гвардії України та працівників авіаційної промисловості і транспорту України…" згідно з указом президента України "Про День авіації" від 16 серпня 1993 року № 305/93.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський