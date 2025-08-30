RU

Небо будет мирным: Зеленский поздравил украинцев с Днем авиации

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем авиации и заверил, что украинское небо обязательно будет мирным и безопасным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"День авиации. День тех, для кого небо стало работой, мечтой и настоящим призванием. Военные и гражданские. Пилоты, экипажи, инженеры, конструкторы, диспетчеры, техники - все вы делаете огромное дело для Украины. Наше небо под вашей защитой", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто работает ради нашей безопасности, ради силы Украины в небе. Всем, кто развивает нашу авиацию.

"Мы обязательно сделаем все, чтобы украинское небо было мирным и безопасным", - добавил глава государства.

 

Что известно о Дне авиации

День авиации - это профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта Украины, который отмечают ежегодно в последнюю субботу августа.

Праздник установлен в Украине "...в поддержку инициативы авиаторов Вооруженных Сил Украины, Пограничных войск Украины, Национальной гвардии Украины и работников авиационной промышленности и транспорта Украины..." согласно указу президента Украины "О Дне авиации" от 16 августа 1993 года № 305/93.

