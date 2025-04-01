У небі вогняний стовп. У Малайзії стався потужний вибух на газопроводі (відео)

За даними ЗМІ, поблизу столиці Куала-Лумпура стався вибух на газопроводі. Там вже евакуйовують мешканців прилеглих будинків.

На фото та відео з місця подій видно, що біля автозаправної станції в Путра-Хайтс у центральному штаті Селангор утворився височенний "гриб" полум'я та диму. Його було видно за кілометри.

За даними національної нафтової компанії Petronas, пожежа спалахнула на одному з її газопроводів 08:23 за місцевим часом. За повідомленнями влади, опіки отримали 33 людини

Наразі пошкоджений трубопровід ізольовано. ЗМІ також повідомляють, що унаслідок вибуху загорілися кілька житлових будинків. Рятувальники заявляють, що внаслідок вибуху можуть бути загиблі, але прогнозувати кількість жертв вони не беруться.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року на Малайзію та південь Таїланду обрушилися мусонні дощі. Вони спричинили повені, які забрали життя понад 30 людей.