В небе огненный столб. В Малайзии произошел мощный взрыв на газопроводе (видео)

По данным СМИ, вблизи столицы Куала-Лумпура произошел взрыв на газопроводе. Там уже эвакуируют жителей близлежащих домов.

На фото и видео с места событий видно, что возле автозаправочной станции в Путра-Хайтс в центральном штате Селангор образовался высоченный "гриб" пламени и дыма. Его было видно за километры.

По данным национальной нефтяной компании Petronas, пожар вспыхнул на одном из ее газопроводов в 08:23 по местному времени. По сообщениям властей, ожоги получили 33 человека

Сейчас поврежденный трубопровод изолирован. СМИ также сообщают, что в результате взрыва загорелись несколько жилых домов. Спасатели заявляют, что в результате взрыва могут быть погибшие, но прогнозировать количество жертв они не берутся.

Напомним, в начале декабря прошлого года на Малайзию и юг Таиланда обрушились муссонные дожди. Они вызвали наводнения, которые унесли жизни более 30 человек.