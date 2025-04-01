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В небе огненный столб. В Малайзии произошел мощный взрыв на газопроводе (видео)

Фото: В Малайзии произошел мощный взрыв на газопроводе 1 апреля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Малайзии произошел мощный взрыв на газопроводе, который вызвал масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным СМИ, вблизи столицы Куала-Лумпура произошел взрыв на газопроводе. Там уже эвакуируют жителей близлежащих домов.

На фото и видео с места событий видно, что возле автозаправочной станции в Путра-Хайтс в центральном штате Селангор образовался высоченный "гриб" пламени и дыма. Его было видно за километры.

По данным национальной нефтяной компании Petronas, пожар вспыхнул на одном из ее газопроводов в 08:23 по местному времени. По сообщениям властей, ожоги получили 33 человека

Сейчас поврежденный трубопровод изолирован. СМИ также сообщают, что в результате взрыва загорелись несколько жилых домов. Спасатели заявляют, что в результате взрыва могут быть погибшие, но прогнозировать количество жертв они не берутся.

Напомним, в начале декабря прошлого года на Малайзию и юг Таиланда обрушились муссонные дожди. Они вызвали наводнения, которые унесли жизни более 30 человек.

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