Малайзію і Таїланд накрили повені, загинули понад 30 осіб

Минулого тижня на Малайзію та південь Таїланду обрушилися мусонні дощі. Вони спричинили повені, які забрали життя понад 30 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AРnews .

У Малайзії та на півдні Таїланду готують укриття та плани евакуації в очікуванні сильних дощів. На тому тижні на країни обрушилися повені, що забрали життя понад 30 людей. Водночас десятки тисяч людей виселили із домівок через водопілля.

Малайзія

П’ять днів у Малайзії йшли сильні мусонні дощі, які обрушилися на східне узбережжя країни. За словами прем’єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма, злива дорівнювала кількості опадів за останні шість місяців. А ремонт інфраструктури, пошкодженої повенями, коштуватиме приблизно 224 мільйони доларів.

Сильні дощі пошкодили дороги та будинки у штатах Келантан, Теренган та інших частинах Малайзії. Людям, які стали заручниками своїх домівок, рятувальники на човнах роздавали їжу.

У вихідні дощ послабшав, але з середи дощі можуть початися з новою силою. У зв’язку з цим, уряд готується до чергової повені.

Згідно з даними Національного центру управління стихійними лихами, не менше 6 людей загинули в Малайзії через повінь. Водночас близько 91 000 людей переселили в школи, громадські зали і центри допомоги. Загалом приблизно 150 тисяч малайзійців було евакуйовано.

Таїланд

Минулого тижня через повені у Таїланді загинули 25 людей. Окрім людей, постраждала інфраструктура, зокрема, 300 тисяч домогосподарств, школи та медичні заклади. У 491 державний притулок було евакуйовано понад 34 тисячі людей.

Наразі ситуація в країні покращилася, оскільки знизився рівень води. Проте Департамент запобігання та ліквідації наслідків стихійних лих попереджає мешканців Таїланду про нові сильні дощі вже цього четверга. Зважаючи на ризик нових повеней, влада підготувала притулок, водяні насоси, евакуаційні вантажівки та човни.