У небі над Вінницькою областю зафіксували незвичайні хмари: чим вони особливі (фото)

Метеорологи зазначають, що ці хмари належать до середнього рівня - висококупчастих, а саме виду Altocumulus undulatus. Вони формуються на висоті від 2 до 6 кілометрів і мають шар товщиною близько 200-700 метрів. Склад цих хмар - переохолоджені краплі води або їх поєднання з льодовими кристалами та сніжинками.

Altocumulus undulatus мають характерний хвилястий або смугастий вигляд, часто розташовані рядами. Виникають вони через висхідні та низхідні потоки повітря.

Попри свою ефектність, такі хмари зазвичай не приносять опадів.

Хвилеподібні хмари у небі над Вінницькою областю (фото співробітниці Вінницького обласного центру з гідрометерології)