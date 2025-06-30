В небе над Винницкой областью зафиксировали необычные облака: чем они особенные (фото)

Метеорологи отмечают, что эти облака относятся к среднему уровню - высококучевых, а именно вида Altocumulus undulatus. Они формируются на высоте от 2 до 6 километров и имеют слой толщиной около 200-700 метров. Состав этих облаков - переохлажденные капли воды или их сочетание с ледовыми кристаллами и снежинками.

Altocumulus undulatus имеют характерный волнистый или полосатый вид, часто расположены рядами. Возникают они из-за восходящих и нисходящих потоков воздуха.

Несмотря на свою эффектность, такие облака обычно не приносят осадков.

Волнообразные облака в небе над Винницкой областью (фото сотрудницы Винницкого областного центра по гидрометерологии)