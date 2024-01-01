"У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено два ворожих БпЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

Фото: У небі над Сумською областю ЗСУ збили два "Шахеди" (t.me/Sumy_news_ODA)

Обстріли України в новорічну ніч

В новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних безпілотників типу "Шахед" - 90 одиниць. Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків.

У Повітряних сил ЗСУ розповіли, що вночі вдалося збити 87 дронів.

Втім, внаслідок атаки все ж є руйнування та постраждалі. Зокрема, Одесі загинув підліток, а у Львові вщент згорів музей Романа Шухевича та загорівся університет, де вчився Степан Бандера.

Крім того, російські загарбники випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 по Харківській області.

Детальніше про наслідки масованої атаки "Шахедів" у новорічну ніч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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