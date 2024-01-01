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В небе над Сумской областью ВСУ сбили два "Шахеда"

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские защитники ликвидировали в небе над Сумской областью два российских беспилотника "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны уничтожены два вражеских БпЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении.

Фото: В небе над Сумской областью ВСУ сбили два "Шахеда" (t.me/Sumy_news_ODA)

Обстрелы Украины в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь российские войска применили рекордное количество ударных беспилотников типа "Шахед" - 90 единиц. Атака осуществлялась волнами с четырех направлений.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ночью удалось сбить 87 дронов.

Впрочем, в результате атаки все же разрушения и пострадавшие. В частности, Одессе погиб подросток, а во Львове дотла сгорел музей Романа Шухевича и загорелся университет, где учился Степан Бандера.

Кроме того, российские захватчики выпустили четыре зенитных управляемых ракеты С-300 по Харьковской области.

Детальнее о последствиях массированной атаки "Шахедов" в новогоднюю ночь - читайте в материале РБК-Украина.

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