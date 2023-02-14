В небі над Румунією помітили аеростат, в країні підняли винищувачі

Система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила повітряну ціль, за характеристиками схожу на аеростат. В небо підняли винищувачі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Hotnews .

Зазначається, що куля розвивалась на висоті близько 11 000 метрів над землею.

Влада застосувала усі стандартні процедури з моменту виявлення об'єкта - два літаки МіГ-21 були підняті в повітря з однієї з місцевих авіабаз.

"Екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах. Літаки перебували в цьому районі близько 30 хвилин для повного з'ясування повітряної обстановки, після чого повернулися на авіабазу", - повідомили в Міноборони Румунії.