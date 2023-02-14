RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В небе над Румынией заметили аэростат, в стране подняли истребители

Фото: в небе над Румынией заметили аэростат, в небо подняли истребители (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила воздушную цель, по характеристикам похожую на аэростат. В небо подняли истребители.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Hotnews.

Отмечается, что шар развивался на высоте около 11 000 метров над землей.

Власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта - два самолета МиГ-21 были подняты в воздух с одной из местных авиабаз.

"Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе около 30 минут для полного выяснения воздушной обстановки, после чего вернулись на авиабазу", - сообщили в Минобороны Румынии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Молдова сегодня временно закрыла воздушное пространство. В сети сообщали, что причиной запрета стал российский разведывательный дрон, пересекший пространство страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния