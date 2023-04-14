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У небі над Кримом активізувалася російська авіація

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П'ятниця 14 квітня 2023 21:30
У небі над Кримом активізувалася російська авіація Фото: У небі над Кримом активізувалася російська авіація (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю ввечері, 14 квітня, в небі над Кримським півостровом активізувалася російська авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Кримський вітер".

Як повідомляють місцеві жителі, з 21:00 над Севастополем через кожні 2-5 хвилин пролітають військові літаки: винищувачі і транспортні.

"Літаки летять з боку моря над Ленінським районом міста і далі на схід. Зазвичай так буває після зльоту з аеродрому Бельбек, після чого літак робить розворот над морем", - ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що аналогічна ситуація в Інкермані. Над містом пролетіло щонайменше 10 літаків.

Водночас в Інкермані триває активність ворожої авіації.

"За останні 20 хвилин ще шість пролетіло над Інкерманом, такого навіть на початку вторгнення не було або коли перший раз на аеродромі Бельбек вибухи були. Літають дуже низько", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що українські військові робитимуть все, щоб повернути контроль над Кримом, у тому числі й використати всю можливу зброю.

Крім того, раніше Данілов не виключив відпрацювання нових озброєнь українських військових у Криму.

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