Данілов про деокупацію Криму: використовуватимемо всю зброю

Україна готується до деокупації Криму. Українські військові робитимуть усе, щоб повернути контроль над півостровом, зокрема й використовуватимуть усю можливу зброю.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він підкреслив, що Україна не відмовляється від Криму, тому що острів є невід'ємною частиною країни.

"Ми будемо використовувати весь наш арсенал, який є в наявності. І зброя, яку робить наш оборонно-промисловий, обов'язково буде застосована. І байдуже: чи буде це Крим, чи Донецька, Луганська області", - заявив секретар РНБО.

Данілов додав, що ЗСУ будуть використовувати всю наявну зброю для знищення противника.

Нагадаємо, раніше Данілов не виключив відпрацювання нових озброєнь українських військових у Криму.

Тим часом у МЗС розглядають два шляхи звільнення Криму.

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