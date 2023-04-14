ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В небе над Крымом активизировалась российская авиация

Новина українською →
Пятница 14 апреля 2023 21:30
В небе над Крымом активизировалась российская авиация Фото: В небе над Крымом активизировалась российская авиация (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу вечером, 14 апреля, в небе над Крымским полуостровом активизировалась российская авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Как сообщают местные жители, с 21:00 над Севастополем через каждые 2-5 минут пролетают военные самолеты: истребители и транспортные.

"Самолеты летят со стороны моря над Ленинским районом города и далее на восток. Обычно так бывает после взлета с аэродрома Бельбек, после чего самолет делает разворот над морем", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что аналогичная ситуация в Инкермане. Над городом пролетело не менее 10 самолетов.

В то же время в Инкермане продолжается активность вражеской авиации.

"За последние 20 минут еще шесть пролетело над Инкерманом, такого даже в начале вторжения не было или когда первый раз на аэродроме Бельбек взрывы были. Летают очень низко", - говорится в сообщении.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские военные будут делать все, чтобы вернуть контроль над Крымом, в том числе и использовать все возможное оружие.

Кроме того, ранее Данилов не исключил отработку новых вооружений украинских военных в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крим Война России против Украины
NEWS
Зеленский о членстве в НАТО: не хочется, чтобы устаревшие иллюзии продолжали отнимать время
Зеленский о членстве в НАТО: не хочется, чтобы устаревшие иллюзии продолжали отнимать время
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине