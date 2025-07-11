В небі над Києвом помітили цивільний літак (фото, відео)

Зауважимо, що за останні більш як три роки відомо лише про один випадок, коли цивільні літаки підіймались над Україною

Тоді з аеропорту Бориспіль після 24 лютого. Це були турецькі судна, які прибули в Київ 23 лютого 2022 року із гуманітарним грузом.

На зворотному шляху вони мали забрати громадян Туреччини, проте літаки виявилися заблокованими через закриття повітряного простору України для цивільних та транспортних літаків.

В кінці 2022 року обидва літаки злетіли з нової смуги аеропорту Бориспіль та приземлилися на базі в турецькому Кайсері.

Відновлення польотів з аеропорту "Бориспіль"

На початку лютого аеропорт "Бориспіль" заявив, що готовий відновити прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні.

В матеріалі РБК-Україна ми детальніше розповіли про те, що для цього буде необхідно.

До того ж раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни.

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