В небе над Киевом заметили гражданский самолет (фото, видео)

Заметим, что за последние более чем три года известно лишь об одном случае, когда гражданские самолеты поднимались над Украиной

Тогда из аэропорта Борисполь после 24 февраля. Это были турецкие суда, которые прибыли в Киев 23 февраля 2022 года с гуманитарным грузом.

На обратном пути они должны были забрать граждан Турции, однако самолеты оказались заблокированными из-за закрытия воздушного пространства Украины для гражданских и транспортных самолетов.

В конце 2022 года оба самолета взлетели с новой полосы аэропорта Борисполь и приземлились на базе в турецком Кайсери.

Возобновление полетов из аэропорта "Борисполь"

В начале февраля аэропорт "Борисполь" заявил, что готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине.

В материале РБК-Украина мы подробнее рассказали о том, что для этого будет необходимо.

К тому же ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, которые позволят возобновить полеты в Украину в течение нескольких недель после завершения войны.

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