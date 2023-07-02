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У небі над Ізраїлем вибухнула сирійська ракета. Дамаск каже про роботу ППО

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Неділя 02 липня 2023 03:59
У небі над Ізраїлем вибухнула сирійська ракета. Дамаск каже про роботу ППО Фото: частина ракети С-200, запущеної із Сирії, що впала в ізраїльському місті Рахат (timesofisrael.com)
Автор: Володимир Костирін

У небі над Ізраїлем вибухнула запущена з Сирії зенітна ракета на тлі заяв сирійської сторони про роботу своєї протиповітряної оборони у відповідь на удари ізраїльської авіації по району міста Хомс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Уламки ракети, що вибухнула в повітряному просторі Ізраїлю, впали на південне місто Рахат. Воно розташоване приблизно за 230 км від кордону Ізраїлю з Сирією і за 415 км від сирійського Хомса.

Робота ППО у Сирії

У цей час вночі в неділю державне інформаційне агентство Сирії SANA повідомило, що ізраїльські ВПС завдали удару по ряду об'єктів поблизу Хомса, що призвело до невказаних "матеріальних втрат".

За даними SANA, сирійське ППО відреагувало на "ізраїльську агресію" у Хомсі.

У публікації зазначається, що Сирія регулярно заявляє про перехоплення ракет, які запускає ізраїльські військові літаки, при цьому військові аналітики сумніваються в таких твердженнях.

Щодо нинішнього випадку, сирійське інформаційне агентство не повідомило про постраждалих.

Падіння сирійської ракети в Ізраїлі

Як йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю, запуск зенітної ракети із Сирії у напрямку Ізраїлю було ідентифіковано, і вона, ймовірно, вибухнула у повітрі.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що у південному місті Рахат приземлився уламок - фрагмент ракети класу "земля-повітря" російської системи С-200.

"Носова частина ракети врізалася в стіну будівлі, заподіявши незначні пошкодження, а хвостова частина приземлилася у відкритому полі неподалік міста. На місце події були викликані пожежники та поліція", - йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛі заявили, що жодних спеціальних вказівок для цивільних осіб після інциденту не надходило.

Також зазначається, що після того, як сирійська ракета увійшла у повітряний простір Ізраїлю, сирени щодо повітряної тривоги не спрацювали.

Нагадаємо, наприкінці травня повідомлялося, що Ізраїль завдав авіаударів по військових об'єктах у районі сирійського Дамаску.

Також повідомлялося, що перед цим у квітні з території Сирії по Ізраїлю було запущено три ракети, і у відповідь на це артилерія ЦАХАЛу вдарила по сирійській території.

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