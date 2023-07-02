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В небе над Израилем взорвалась сирийская ракета. Дамаск говорит о работе ПВО

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Воскресенье 02 июля 2023 03:59
В небе над Израилем взорвалась сирийская ракета. Дамаск говорит о работе ПВО Фото: часть ракеты С-200, запущенной из Сирии, которая упала в израильском городе Рахат (timesofisrael.com)
Автор: Владимир Костырин

В небе над Израилем взорвалась запущенная из Сирии зенитная ракета, на фоне заявлений сирийской стороны о работе своей противовоздушной обороны в ответ на удары израильский авиации по району города Хомс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Осколки взорвавшейся в воздушном пространстве Израиля ракеты упали на южный город Рахат. Он расположен примерно в 230 км от границы Израиля с Сирией и в 415 км от сирийского Хомса.

Работа ПВО в Сирии

В это время ночью в воскресенье государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило, что израильские ВВС нанесли удар по ряду объектов вблизи Хомса, что привело к неуказанным "материальным потерям".

По данным SANA, сирийское ПВО отреагировало на "израильскую агрессию" в Хомсе.

В публикации отмечается, что Сирия регулярно заявляет о перехвате ракет, запускаемых израильскими военными самолетами, при этом военные аналитики сомневаются в таких утверждениях.

Что касается нынешней случая, сирийское информационное агентство не сообщило о пострадавших.

Падение сирийской ракеты в Израиле

Как говорится в заявлении Армии обороны Израиля, запуск зенитной ракеты из Сирии в направлении Израиля был идентифицирован, и она, вероятно, взорвалась в воздухе.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в южном городе Рахат приземлился осколок - фрагмент ракеты класса "земля-воздух" российской системы С-200.

"Носовая часть ракеты врезалась в стену здания, причинив незначительные повреждения, а хвостовая часть приземлилась в открытом поле недалеко от города. На место происшествия были вызваны пожарные и полиция", - говорится в сообщении.

Вв ЦАХАЛе заявили, что никаких специальных указаний для гражданских лиц после инцидента не поступало.

Также отмечается, что после того, как сирийская ракета вошла в воздушное пространство Израиля, сирены о воздушной тревоге не сработали.

Напомним, в конце мая сообщалось, что Израиль нанес авиаудары по военным объектам в районе сирийского Дамаска.

Также сообщалось, что перед этим в апреле с территории Сирии по Израилю было запущено три ракеты, и в ответ на это артиллерия ЦАХАЛа ударила по сирийской территории.

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