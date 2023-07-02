В небе над Израилем взорвалась сирийская ракета. Дамаск говорит о работе ПВО

В небе над Израилем взорвалась запущенная из Сирии зенитная ракета, на фоне заявлений сирийской стороны о работе своей противовоздушной обороны в ответ на удары израильский авиации по району города Хомс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Осколки взорвавшейся в воздушном пространстве Израиля ракеты упали на южный город Рахат. Он расположен примерно в 230 км от границы Израиля с Сирией и в 415 км от сирийского Хомса.

Работа ПВО в Сирии

В это время ночью в воскресенье государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило, что израильские ВВС нанесли удар по ряду объектов вблизи Хомса, что привело к неуказанным "материальным потерям".

По данным SANA, сирийское ПВО отреагировало на "израильскую агрессию" в Хомсе.

В публикации отмечается, что Сирия регулярно заявляет о перехвате ракет, запускаемых израильскими военными самолетами, при этом военные аналитики сомневаются в таких утверждениях.

Что касается нынешней случая, сирийское информационное агентство не сообщило о пострадавших.

Падение сирийской ракеты в Израиле

Как говорится в заявлении Армии обороны Израиля, запуск зенитной ракеты из Сирии в направлении Израиля был идентифицирован, и она, вероятно, взорвалась в воздухе.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в южном городе Рахат приземлился осколок - фрагмент ракеты класса "земля-воздух" российской системы С-200.

"Носовая часть ракеты врезалась в стену здания, причинив незначительные повреждения, а хвостовая часть приземлилась в открытом поле недалеко от города. На место происшествия были вызваны пожарные и полиция", - говорится в сообщении.

חלק נוסף של המיירט הסורי שנפל באזור רהט pic.twitter.com/yuxRbNbPQv — מנדי ריזל (@mendi_rizel) July 1, 2023

Вв ЦАХАЛе заявили, что никаких специальных указаний для гражданских лиц после инцидента не поступало.

Также отмечается, что после того, как сирийская ракета вошла в воздушное пространство Израиля, сирены о воздушной тревоге не сработали.