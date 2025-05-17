У небі над Фінляндією зіткнулись два гвинтокрили: на борту були бізнесмени

Два легкі приватні гелікоптери, що летіли з Таллінна до Фінляндії, зіткнулися поблизу аеродрому. На борту перебували бізнесмени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Поліція Південно-Західної Фінляндії розповіла, що два цивільні гелікоптери Robinson R44, які летіли разом із Таллінна до аеродрому Піікаярві в Кокемякі зіткнулись, що призвело до падіння.
За попередніми даними, на борту перебувало п’ятеро людей - двоє в одному вертольоті та троє в іншому.
За даними естонського МЗС, усі, хто перебував на борту, загинули. Естонські ЗМІ також повідомляють, що серед пасажирів могли бути бізнесмени.
Особи пілотів відомі правоохоронцям. Причини трагедії наразі ще з’ясовують.
Згідно з даними сайту Flightradar24, вертольоти були легкими чотиримісними моделями Robinson RR, один зареєстрований в Естонії, інший - в Австрії.
Нагадаємо, що минулого місяця в результаті падіння вертольота в Нью-Йорку загинув керівник Siemens Агустін Ескобар. Також серед жертв було троє дітей віком від 4 до 11 років.
До того, ми писали, що США наприкінці січня на околиці Філадельфії впав транспортний літак, в результаті катастрофи загинули 7 людей.
Крім того, 11 квітня у Нью-Йорку шестеро людей загинули внаслідок падіння гелікоптера у річку Гудзон.
Як виявилось, повітряне судно розвалилося в повітрі та впало догори дном.
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