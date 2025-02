Біля Філадельфії розбився літак, через катастрофу сталися пожежі в будинках

Інцидент із вибухом та пожежами внаслідок авіатрощі стався на північному сході Філадельфії.

Місцева поліція розповіла, що невеликий реактивний літак розбився в районі бульвару Рузвельта та Котман-авеню.

Літак Learjet 55 прямував з Філадельфії до Спрінгфілда (штат Міссурі). Зазначається, що борт впав на околиці біля торгового центру Roosevelt Mall лише через кілька хвилин після вильоту зі злітно-посадкової смуги. Це сталося близько 18:30 за місцевим часом (01:30 за Києвом).

За словами пожежників, після падіння літака загорілися кілька будинків у районі Котман-авеню та бульвару Рузвельта.

