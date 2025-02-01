Біля Філадельфії розбився літак, через катастрофу сталися пожежі в будинках

У США легкомоторний літак Learjet 55 зазнав катастрофи біля Філадельфії недалеко від торгового центру. Внаслідок падіння борту сталися пожежі у кількох будинках, є поранені.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на CBS News Philadelphia .

Інцидент із вибухом та пожежами внаслідок авіатрощі стався на північному сході Філадельфії.

Місцева поліція розповіла, що невеликий реактивний літак розбився в районі бульвару Рузвельта та Котман-авеню.

Літак Learjet 55 прямував з Філадельфії до Спрінгфілда (штат Міссурі). Зазначається, що борт впав на околиці біля торгового центру Roosevelt Mall лише через кілька хвилин після вильоту зі злітно-посадкової смуги. Це сталося близько 18:30 за місцевим часом (01:30 за Києвом).

За словами пожежників, після падіння літака загорілися кілька будинків у районі Котман-авеню та бульвару Рузвельта.

Another plane crash just now in Philadelphia; we can't rush to judgment until we know if the pilot is black or white.pic.twitter.com/7zSG1n0rn1 — Alex Cole (@acnewsitics) January 31, 2025

Джерела американських ЗМІ в поліції повідомили, що частини літака врізалися в автомобілі в цьому районі. Також є інформація про пожежу на деяких підприємствах поблизу торгового центру Roosevelt Mall.

Що відомо про постраждалих

В правоохоронних органах розповіли про кількох поранених на землі після авіакатастрофи.

За даними поліції, на борту літака перебувало двоє людей. Наразі невідома їхня доля, і чи вони встигли катапультуватися.

Разом з тим міністр транспорту США Шон Даффі написав у соцмережах, що "як повідомляється, на борту було 6 людей".

За словами персоналу швидкої допомоги, шість осіб - це двоє лікарів, двоє пілотів, пацієнт та, ймовірно, член сім'ї пацієнта, оновили дані щодо наслідків американські ЗМІ.