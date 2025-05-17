В небе над Финляндией столкнулись два вертолета: на борту были бизнесмены

Полиция Юго-Западной Финляндии рассказала, что два гражданских вертолета Robinson R44, которые летели вместе из Таллинна до аэродрома Пиикаярви в Кокемяки столкнулись, что привело к падению.

По предварительным данным, на борту находилось пять человек - двое в одном вертолете и трое в другом.

По данным эстонского МИД, все, кто находился на борту, погибли. Эстонские СМИ также сообщают, что среди пассажиров могли быть бизнесмены.

Личности пилотов известны правоохранителям. Причины трагедии пока еще выясняют.

Согласно данным сайта Flightradar24, вертолеты были легкими четырехместными моделями Robinson RR, один зарегистрирован в Эстонии, другой - в Австрии.