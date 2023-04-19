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Нічна атака Одеської області дронами: у ОК "Південь" показали фото наслідків удару

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Середа 19 квітня 2023 07:30
Нічна атака Одеської області дронами: у ОК "Південь" показали фото наслідків удару Фото: російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, атакували Одеську область безпілотниками (facebook.com/OperationalCommandSouth)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе. Зафіксовано влучення в об'єкт рекреаційної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".

Нічна атака Одеської області дронами: у ОК &quot;Південь&quot; показали фото наслідків удару "Вночі ворог атакував Одещину дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. 10 ударних безпілотників знищено силами протиповітряної оборони. Зафіксовано потрапляння в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака Одеської області дронами: у ОК &quot;Південь&quot; показали фото наслідків удару У Повітряних силах ЗСУ також зазначили, що всього цієї ночі росіяни випустили по Одеській області 12 безпілотників, 10 із них знищили українські сили ППО.

Нічна атака Одеської області дронами: у ОК &quot;Південь&quot; показали фото наслідків удару

Раніше ми писали, що російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, вдарили "Шахедами" по об'єкту громадської інфраструктури, виникла пожежа.

Нагадаємо, що в Одесі та регіоні сьогодні вночі, 19 квітня, було чути звуки кількох вибухів, раніше в місті та області оголосили повітряну тривогу.

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