Нічна атака Одеської області дронами: у ОК "Південь" показали фото наслідків удару

Російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе. Зафіксовано влучення в об'єкт рекреаційної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".

У Повітряних силах ЗСУ також зазначили, що всього цієї ночі росіяни випустили по Одеській області 12 безпілотників, 10 із них знищили українські сили ППО.

"Вночі ворог атакував Одещину дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. 10 ударних безпілотників знищено силами протиповітряної оборони. Зафіксовано потрапляння в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, вдарили "Шахедами" по об'єкту громадської інфраструктури, виникла пожежа.

Нагадаємо, що в Одесі та регіоні сьогодні вночі, 19 квітня, було чути звуки кількох вибухів, раніше в місті та області оголосили повітряну тривогу.

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