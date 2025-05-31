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Небезпека зростає: у Сумській області евакуюють ще 11 населених пунктів

Фото: Евакуація населення в Сумській області (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію мешканців ще 11 населених пунктів Сумського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Причина - постійна загроза обстрілів із боку російських військ по прикордонних громадах.

До переліку населених пунктів, звідки необхідно виїхати, увійшли:

  • Горобівка (Річківська громада);
  • Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська громада);
  • Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська громада);
  • Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська громада).

Місцева влада наголошує: залишатися в зоні постійної небезпеки - це пряма загроза життю та здоров’ю.

Усім, хто потребує допомоги з евакуацією, надають транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове житло та соціальні виплати.

Евакуація у Сумській області: до кого звертатись

Для координації діє евакуаційний штаб Сумського району – телефон: 050 650 70 83.

 

Станом на сьогодні в Сумській області під обов’язкову евакуацію підпадають вже 213 населених пунктів.

Нагадаємо, раніше удар РФ по автобусу в Сумській області в ООН назвали найбільш смертоносним за останні тижні.

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