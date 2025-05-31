Небезпека зростає: у Сумській області евакуюють ще 11 населених пунктів

Нагадаємо, раніше удар РФ по автобусу в Сумській області в ООН назвали найбільш смертоносним за останні тижні.

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