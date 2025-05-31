Опасность растет: в Сумской области эвакуируют еще 11 населенных пунктов

Напомним, ранее удар РФ по автобусу в Сумской области в ООН назвали самым смертоносным за последние недели.

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