Небезпека ракет і дронів. У низці областей України - повітряна тривога, працює ППО

Повітряна тривога була оголошена в деяких областях України у ніч проти понеділка, 4 вересня. Є загроза застосування російськими окупантами балістичних ракет та ударних дронів для атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.
Так, військові попередили жителів Одеської області про небезпеку ворожих безпілотників.
Крім того, у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях є загроза застосування противником балістичного озброєння.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Ізмаїльського району через ворожі БПЛА перебувати у безпечних місцях та не залишати укриття.
"Роботу сил ППО знімати категорично заборонено!" - наголошує чиновник.
У ПС також заявили, що у Приморському зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
"Ізмаїльський район - перебуваєте в укриттях!" - йдеться в оголошенні.
Карта повітряних тривог в Україні вночі 4 вересня
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