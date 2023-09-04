Опасность ракет и дронов. В ряде областей Украины - воздушная тревога, работает ПВО

Так, военные предупредили жителей Одесской области об опасности вражеских беспилотников.

Кроме того, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях есть угроза применения противником баллистического вооружения.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Измаильского района из-за вражеских БПЛА находиться в безопасных местах и не покидать укрытия.

"Работу сил ПВО снимать категорически запрещено!" - подчеркивает чиновник.

В ВС также заявили, что в Приморском зафиксирована угроза применения врагом ударных беспилотников.

"Измаильский район - находитесь в укрытиях! Килийский район – угроза применения врагом ударных БпЛА!" - говорится в объявлении.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 4 сентября

Отмена ракетной угрозы

Около 02:35 в командовании Воздушных сил объявили об отмене ракетной опасности Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Атака дронов в Одесской области

В то же время угроза вражеских атак с применением ударных дронов остается в Одесской области.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 4 сентября

Возобновление ракетной угрозы

Позже в командовании Воздушных сил предупредили, что зафиксирована ракетная опасность для Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 4 сентября

Несколько групп "Шахедов" в Измаильском районе

Около 04:10 в командовании ВС заявили о фиксации группы ударных дронов противника из акватории Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области.

Как отметил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, вражеская атака ударными БПЛА Измаильского района длится уже почти 2 часа. Чиновник еще раз призвал жителей и гостей Измаильского района находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

"Этот вопрос вашей жизни и здоровья! Наши ребята работают. Не снимайте и не выкладывайте их работу. Должны заботиться друг о друге", - подчеркнул он.

Позже в ВС рассказали, что в Одесской области несколько ударных БпЛА врага двигаются в Измаильском районе, призвав жителей Измаила находиться в укрытиях.

Кроме того, почти в половину пятого была зафиксирована очередная группа ударных БпЛА врага в Килийском районе Одесской области, двигающихся вдоль границы с Румынией.

Атаки РФ на порт в Одесской области

Напомним, что прошлой ночью, 3 сентября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - захватчики выпустили несколько волн "Шахедов" с южного и юго-восточного направления по припортовой инфраструктуре Подунавья в Одесской области.

Всего тогда россияне выпустили 25 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 22 из них. Еще три дрона ударили по одному из портов. По сообщениям местных СМИ, оккупанты атаковали порт Рени. Там возник пожар, два человека пострадали.