Опасность очень большая: Ивано-Франковск атакуют дроны, есть пострадавшие

Утром 21 июля Ивано-Франковск и область массированно обстреливают российские "Шахеды". В городе объявлена повышенная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского председателя Руслана Марцинкива и председателя Ивано-Франковской ОГА Светлану Онищук.

"Опять может быть громко", - добавил Марцинкив в 05:35.

Он также добавил, что "тревога продолжается и опасность еще очень велика".

"В одном из сел общины есть выбитые окна. Есть пострадавшие! Предварительно все живы! Легкие травмы!", - сообщил городской голова.

По словам Марцинкива, в городе работает ПВО.

"Опять повышенная опасность для Прикарпатья! В воздушном пространстве области вражеские БпЛА", - написала Онищук в 05:26.

Удар по Ивано-Франковску

В ночь на 21 июля Россия массированно ударила по Украине ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Около 03:00 в Ивано-Франковске послышались первые взрывы из-за приближения беспилотников и работы ПВО.

Также в направлении города и области также двигались крылатые ракеты, однако они были сбиты силами ПВО.

Наибольшие разрушения от обстрела получил Киев. В столице много разрушений, повреждений инфраструктуры, вспыхнули пожары.

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