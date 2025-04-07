Небезпека для авто: ТОП-6 звичок, які прискорюють кінець вашої машини

Користуючись щодня (чи щотижня) автомобілем, деякі з водіїв навіть не здогадуються, що роблять щось неправильно або не зовсім правильно. Розглянемо кілька найбільш несподіваних прикладів.

Звичка не дивитись на прилади

Сучасні автомобілі з їхньою надійністю та довговічністю чимало розбалували нас. Щоразу машина гарантовано відгукується на поворот ключа чи натискування кнопки і виконує везе нас куди треба. Але те, що авто подовгу не ламається, не означає, що можна не звертати уваги на інформаційний екран, контрольні прилади та сигнальні лампи. Адже на них може несподівано з’явитись той чи інший аварійний сигнал – і якщо його прогавити, продовження руху може призвести до аварійної поламки одного з недешевих агрегатів чи до аварії на дорозі. Йдеться, наприклад, про перегрів двигуна, втрату моторної оливи, гальмівної рідини чи рідини системи охолодження двигуна.

Традиція постійно тримати машину під чохлом

Так, чохол надійно захищає кузов авто від багатьох неприємностей. Але він же може прискорити наближення дорогого ремонту цієї найважливішої частини машини. Якщо машина житиме під чохлом завжди, у вологі (і особливо в теплі) дні її кузов буде іржавіти з особливою інтенсивністю. І при цьому водій довго про це не здогадуватиметься. Адже більшість поширених чохлів затримують під собою вологу, яка за відсутності вентиляції не може висихати. А значить, у закритих порожнинах кузова та на його поверхні активно прогресуватиме іржа. Особливо ця звичка буде шкідливою, якщо машина давно не нова і вже має бодай невеликі проблеми з іржею.

Помилкове встановлення домкрата

Якщо при заміні пробитого колеса чи сезонній зміні шин ставити домкрат аби як, він може й буде поднімати машину. Але при тому кузов зазнаватиме надмірних навантажень. В найгіршому випадку опорний п’ятак домкрата продавить дірку у кузові просто зараз, а в кращому – помне поріг чи крило. У найбільш вразливих моделей вибір неправильної точки встановлення підйомника призводить до перекосів кузова – аж до порушення геометрії дверних прорізів, послаблення точок з’єднання деталей тощо. Нагадаємо, що у сучасних машин деталі можуть скріплюватися не зварюванням, а клеєм чи заклепками. Тож завжди шукайте штатні точки для домкрата на кожному боці машини, зазвичай вони розташовані на порозі – одна за переднім колесом і друга перед заднім.

Залишати машину надовго на парковці

Як не дивно, автомобіль, який подовгу стоїть без руху, старішає швидше того, який час від часу катається по шляхах. Якщо часто залишати машину без руху на кілька місяців (і тим більше, на кілька років), кузов через відсутність вентиляції на ходу буде інтенсивно іржавіти. Так само і багато які вали та підшипники в агрегатах через відсутність мастила будуть вражені корозією і при наступному використанні будуть пошкоджені. По-своєму страждають і гумові ущільнення вікон, дверей та інші еластичні елементи, розташовані на поверхні машини.

Порушення регламенту обслуговування

Планові ТО-1 та ТО-2, визначені для кожної моделі автовиробником, стосуються не тільки свіжих машин, а й екземплярів у похилому віці. Кожне порушення міжсервісного інтервалу (заміна олив, фільтрів та витратних деталей) скорочує життя основних систем і агрегатів. При тому що для старої машини складні і дорогі ремонти, наприклад, двигуна чи трансмісії, бувають недоцільними.

Встановлення дешевих запчастин

Дешеві – а значить, неякісні та недовговічні деталі – самі по собі скорочують ресурс машини після встановлення. Але крім того, часто вони заважають нормально працювати іншим деталям вузла – наприклад, через надмірні люфти, погіршення умов змащування тощо. Відтак, через певний час суттєвого ремонту потребуватимуть вже цілі системи та агрегати – що, як згадувалося вище, не завжди вкладається у межі раціонального.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.